Altro che Onu per Gaza Partono gli inviti di Trump

Dopo mesi di discussioni e attese, il progetto di pace promosso dall’amministrazione Trump per Gaza sta iniziando a concretizzarsi. Il cosiddetto «Board of Peace», ideato per favorire un accordo stabile, sta progressivamente prendendo forma, segnando un passo importante nel percorso verso una soluzione duratura. Questa iniziativa rappresenta un elemento di novità rispetto alle tradizionali proposte internazionali, aprendo nuovi scenari per la regione.

Dopo mesi di dichiarazioni, promesse e rinvii, il «Board of Peace» partorito dalla mente di Donald Trump sta prendendo forma. Il suo statuto, la cui accettazione è un passaggio obbligato per i leader mondiali che vorranno aderirvi, riproduce i tratti essenziali del feudalesimo: un potere personale al vertice, la selezione dei vassalli per concessione e un tributo obbligatorio come garanzia di lealtà. Un miliardo di dollari, nel modello trumpiano, è il prezzo dell'investitura. Donald Trump ha invitato i leader mondiali a partecipare al Board of Peace per Gaza, ponendo le basi per una possibile iniziativa parallela all'ONU. "Abbiamo forse pagato tutti questi prezzi solo per trasferire Gaza da un nemico all'altro" È con queste parole che il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha attaccato duramente il Board for Peace di Gaza di Trump.

