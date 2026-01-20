Si terranno oggi, 20 gennaio alle 15:30, i funerali di Antonio e Cecilia Bigi, i due fratelli di Altamura deceduti in un incidente sulla strada provinciale 41. La comunità si riunisce per rendere omaggio alle vittime di questa triste perdita, che ha profondamente colpito la città.

Il rito funebre dei due fratelli scomparsi nell'incidente di domenica 18 gennaio sulla strada provinciale 41 Altamura-Laterza è previsto alle 15:30 presso la parrocchia di San Giovanni Bosco Per cause che devono ancora essere rese note, il Suv Mercedes sui quali viaggiavano insieme ad altri amici, ha perso il controllo terminando la propria corsa fuori strada. Antonio, 21 anni, è morto sul colpo, mentre sua sorella Cecilia, è spirata qualche ora più tardi al Policlinico di Bari, dopo il disperato tentativo dei soccorritori di salvarle la vita. Un terzo ragazzo, Domenico Ostuni, di 24 anni, lotta tra la vita e la morte ricoverato in prognosi riservata all'ospedale 'Miulli' di Acquaviva delle Fonti.🔗 Leggi su Baritoday.it

Chi erano Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella morti nell’incidente stradale di AltamuraAntonio e Cecilia Bigi, rispettivamente di 21 e 25 anni, sono stati vittime di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 41 di Altamura nella notte tra sabato e domenica.

Altamura in lutto: nel pomeriggio i funerali di Antonio e Cecilia Bigi - Il rito funebre dei due fratelli scomparsi nell'incidente di domenica 18 gennaio sulla strada provinciale 41 Altamura-Laterza è previsto alle 15:30 presso la parrocchia di San Giovanni Bosco ... baritoday.it

Altamura in lutto cittadino per la morte dei fratelli Bigi - Due giovani fratelli di Altamura hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto domenica mattina sulla provinciale per Laterza. trmtv.it

Altamura piange i fratelli Antonio e Cecilia Bigi, vittime di un tragico incidente sulla provinciale per Laterza. Il Sindaco ha proclamato il lutto cittadino per i funerali che si terranno domani alle 15:30 facebook

#Cronaca #FratelloesorelladiAltamuramortinellincidente Fratello e sorella di Altamura morti nell’incidente. Il sindaco proclama il lutto cittadino x.com