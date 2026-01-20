Almanacco | Martedì 20 gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’Almanacco di oggi, martedì 20 gennaio, propone eventi storici, compleanni, il santo del giorno e un proverbio popolare. È il 20° giorno dell’anno, con 345 giorni ancora da vivere. Tra le ricorrenze, si ricordano i santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, e il proverbio di gennaio. Un’occasione per conoscere meglio le date significative e i fatti che hanno segnato questa giornata nel corso della storia.

Martedì 20 gennaio è il 20° giorno dell'anno. Mancano 345 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santi Basilio Magno e Gregorio NazianzenoProverbio di GennaioQuando canta il pigozzo (picchio) di gennaio, tieni a mano il pagliaioAccadde oggi1929 - Canada e Stati Uniti concordano su un piano.

