Almanacco Martedì 20 gennaio 2026

L’almanacco di martedì 20 gennaio 2026 offre uno sguardo sulle caratteristiche di questo giorno, caratterizzato da un’atmosfera limpida e fresca, tipica dell’inverno. È una giornata in cui il cielo si presenta sereno e l’aria appare più pura del solito, creando un ambiente tranquillo e rassicurante. Un momento ideale per dedicarsi a attività all’aperto o per riflettere sulla stagione in corso.

Un martedì che porta una luce più chiara del solito, come se l’inverno avesse lucidato l’aria durante la notte. È una giornata che invita alla precisione: piccoli aggiustamenti, scelte mirate, gesti che fanno la differenza. Non serve correre, serve mirare bene. Il leccio è una quercia sempreverde, capace di attraversare l’inverno senza perdere una foglia. Forte, elastico, resistente al vento e alla siccità, è simbolo di stabilità, radicamento e continuità nel tempo.Nelle tradizioni mediterranee era considerato un albero “custode”, legato alla protezione della casa e alla saggezza degli antenati. 🔗 Leggi su Cibosia.it

