Alma Rouse musica e parola si incontrano in Oh my Queen

Alma Rouse presenta “Oh, my Queen”, un brano che unisce musica e parola in un progetto nato dal suo romanzo “Senza Tempo”. La canzone rappresenta la colonna sonora emotiva del libro, creando un collegamento tra narrativa e musica. Un esempio di come le emozioni possano essere condivise attraverso diverse forme artistiche, offrendo un’esperienza immersiva e autentica.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.