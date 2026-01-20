Alma Rouse musica e parola si incontrano in Oh my Queen
Alma Rouse presenta “Oh, my Queen”, un brano che unisce musica e parola in un progetto nato dal suo romanzo “Senza Tempo”. La canzone rappresenta la colonna sonora emotiva del libro, creando un collegamento tra narrativa e musica. Un esempio di come le emozioni possano essere condivise attraverso diverse forme artistiche, offrendo un’esperienza immersiva e autentica.
MILANO – “Oh, my Queen” è il brano di Alma Rouse, un progetto musicale che nasce in dialogo diretto con il suo romanzo “Senza Tempo”, di cui rappresenta la colonna sonora emotiva. La canzone, scritta e composta da Alma Rouse insieme a Gianfranco Strano, è interpretata dalla voce di Daniela Kobato, che dona al brano. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Alma Rouse, musica e parola si incontrano in “Oh, my Queen”Alma Rouse presenta “Oh, my Queen”, un brano musicale che si collega al suo romanzo “Senza Tempo”.
Quando arte e parola si incontrano: Valentina Azzini presenta "Cerebro" alla Galleria FARèUn’occasione unica per scoprire come arte e parola si fondono in un evento straordinario.
Alma Rouse, musica e parola si incontrano in “Oh, my Queen” - “Oh, my Queen” è il brano di Alma Rouse, un progetto musicale che nasce in dialogo diretto con il suo romanzo "Senza Tempo", di cui rappresenta ... lopinionista.it
Alma Rouse, musica e parola si incontrano in “Oh, my Queen” https://www.lopinionista.it/alma-rouse-musica-e-parola-si-incontrano-in-oh-my-queen-220313.html_unique_id=696ac16bd05a2 facebook
Alma Rouse, musica e parola si incontrano in “Oh, my Queen” lopinionista.it/alma-rouse-mus… x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.