All' Università la tradizionale benedizione degli animali

Questa mattina, il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell’Università di Parma ha organizzato la tradizionale benedizione degli animali, un evento che coinvolge sia il dipartimento che la comunità cittadina. L’iniziativa rappresenta un momento di riflessione e di condivisione, sottolineando l’importanza del rapporto tra uomo e animale nel rispetto delle tradizioni locali e della cultura universitaria.

Il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell’Università di Parma ha ospitato questa mattina la tradizionale benedizione degli animali, appuntamento consueto non solo per il Dipartimento ma per la città. Tante le persone arrivate in via del Taglio, davanti alle Scuderie, per far benedire i.🔗 Leggi su Parmatoday.it Arrone celebra Sant’Antonio Abate con la tradizionale benedizione degli animaliArrone rinnova ogni anno la tradizione della festa di Sant’Antonio Abate, un momento importante per la comunità locale. Festa di Sant’Antonio Abate, sul sagrato della chiesa la tradizionale benedizione degli animali domesticiSabato, sulla piazza antistante la chiesa di Ravaldino in Corso Diaz, si è svolta la tradizionale benedizione degli animali domestici in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e delle campagne. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Ai ragazzi racconto la magìa del Noh. Il teatro tradizionale giapponese è la meraviglia che mi ha cambiato la vita; Unife Orienta, tre giorni alla scoperta dell'Ateneo per decidere il proprio percorso universitario; All’istituto Stenio di Termini arriva il diploma in 4 anni in Elettronica ed Elettrotecnica; Semestre filtro a Medicina, posti salvi solo grazie alla sanatoria ministeriale. Essa Tribo Não Deveria Existir — O Que As Câmeras Capturaram Deixou Os Cientistas Sem Palavras MTC - Medicina Tradizionale Cinese e l’energia del Rene Il ruolo del Rene nella conservazione della propria essenza: comprenderne la funzione e integrare strumenti per nutrire l’energia vitale Lunedì 19 Gennaio Ore 20:45 Sala Università Temp facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.