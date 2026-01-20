A Soccavo, tra via Tertulliano e via Orazio Coclite, alcune famiglie residenti negli alloggi ERP segnalano di vivere da mesi senza riscaldamento, nonostante continuino a pagare regolarmente le bollette. La situazione evidenzia una problematica di lunga durata, che riguarda la manutenzione e il rispetto dei diritti dei cittadini. Questa situazione mette in evidenza le difficoltà di molte famiglie nel garantire un'abitazione dignitosa e calda durante i mesi più freddi.

Tempo di lettura: 3 minuti “A Soccavo, tra via Tertulliano e via Orazio Coclite, ci sono famiglie che da mesi vivono senza riscaldamento, con le caldaie ferme e le case gelide”. La denuncia è di Giovanna Lo Giudice, consigliera della Municipalità 9. “Non è più accettabile una situazione del genere” aggiunge. Lo scenario è alquanto desolante, a sentire i diretti interessati. Siamo negli alloggi Erp del Comune di Napoli. La gestione in house è della partecipata Napoli Servizi. “Abbiamo avvisato Napoli Servizi in tutti i modi possibili – afferma Lo Giudice -: telefonate, Pec, segnalazioni, richieste formali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alloggi Erp Soccavo, denuncia residenti: “Da mesi senza riscaldamento, ma paghiamo le bollette”

Guasto elettrico, l’impianto va ko: "Senza riscaldamento da mesi"Un guasto elettrico all’impianto di riscaldamento può causare disagi prolungati, lasciando le abitazioni senza calore per mesi.

Leggi anche: Da quando le ho comprate ho ridotto le bollette: non tocco nemmeno il riscaldamento e la casa resta calda

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Alloggi Erp, via al restauro di 14 appartamenti con 570mila euro: gli interventi per migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni - SAN DONÀ - «Il Comune ristrutturerà quattordici appartamenti di edilizia residenziale pubblica». A prometterlo sono il sindaco Alberto Teso e l'assessore ai Servizi Sociali Federica Marcuzzo dopo che ... ilgazzettino.it

Alloggi popolari ad Avellino, Assocasa denuncia: «Le graduatorie regionali sono ferme» - Graduatoria regionale in stallo, di contro alle occupazioni abusive degli alloggi popolari cittadini. E non c'è soluzione di continuità ai disagi dovuti alla mancata manutenzione delle palazzine di ... ilmattino.it