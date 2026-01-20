Un'intensa perturbazione sta interessando Calabria, Sicilia e Sardegna, provocando mareggiate, piogge abbondanti e danni diffusi. Le condizioni meteorologiche avverse stanno influenzando le attività quotidiane e mettendo a dura prova le infrastrutture locali. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza durante questa fase di maltempo.

Un’ondata di maltempo senza precedenti si sta abbattendo in queste ore su Calabria, Sicilia e Sardegna, con conseguenze pesanti per infrastrutture, abitazioni e attività quotidiane. La Protezione Civile ha confermato l’allerta rossa in diverse province siciliane e calabresi, mentre la Sardegna registra frane e interruzioni stradali. Decine di interventi dei vigili del fuoco sono ancora in corso, mentre le autorità locali hanno attivato piani di evacuazione e misure precauzionali in molte aree. Sicilia, scuole chiuse e persone evacuate In Sicilia le scuole sono rimaste chiuse per il secondo giorno consecutivo in circa 150 comuni, tra cui Catania, Messina, Enna, Caltanissetta, Siracusa, Ragusa, Palermo e Trapani. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Allerta rossa su Calabria, Sicilia e Sardegna: mareggiate, piogge torrenziali e danni diffusi

Maltempo, allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il ciclone Harry: nubifragi, venti di burrasca e mareggiateLunedì 19 gennaio, il ciclone Harry ha portato allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna, a causa di maltempo intenso.

Allerta rossa al Centro-Sud: il ciclone Harry su Calabria, Sicilia e Sardegna. Scuole chiuse, possibili nevicateUn’allerta rossa interessa il Centro-Sud Italia, con il ciclone Harry che si sta muovendo su Calabria, Sicilia e Sardegna.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

il Sud nella tempesta, allerta rossa ed evacuazioni in Sardegna e Sicilia - Allerta rossa su Sicilia, Sardegna e Calabria; Maltempo: Sardegna blindata, allerta rossa in Sicilia e arancione in Calabria; Allerta meteo scuole chiuse lunedì 19 gennaio: rossa in gran parte della Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. Stop alle lezioni in diversi comuni; Maltempo, scuole chiuse anche domani in Calabria per lallerta rossa: lelenco LIVE · LaC News24.

Allerta rossa al Centro-Sud: il ciclone Harry su Calabria, Sicilia e Sardegna. Scuole chiuse, possibili nevicate - Maltempo estremo con allerta rossa in Sardegna, gialla in Calabria e Sicilia. Previsti nubifragi e venti fortissimi nelle prossime ore. ilfattoquotidiano.it

Tempesta Harry, oggi allerta rossa in Calabria. A Catanzaro scuole chiuse anche domani foto - Lamministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza. Venti forti ma situazione sotto controllo nel quartiere marinaro ... catanzaroinforma.it

TP24 - Il territorio in diretta. . Buongiorno24 – martedì 20 gennaio Sicilia bloccata dal ciclone Harry. Allerta rossa e arancione, scuole e parchi chiusi, evacuazioni e centinaia di interventi dei vigili del fuoco. La Protezione civile avverte: restate a casa. Un’emerg - facebook.com facebook

Maltempo, allerta rossa in parte di Sicilia, Calabria e Sardegna: scuole chiuse in decine di comuni x.com