Allerta meteo scuole chiuse anche domani a Catania e provincia

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, le scuole di Catania e provincia resteranno chiuse anche domani. Il bollettino ufficiale segnala un peggioramento del mare e del vento, previsto fino alle ore 23. La decisione è stata adottata per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali per eventuali novità.

“Il bollettino meteo ricevuto pochi minuti fa segnala un peggioramento delle condizioni del mare e del vento, situazione che si manterrà fino alle ore 23. Probabilmente aumenteranno anche le piogge; per questo motivo, vi esortiamo ancora una volta a non uscire di casa se non per motivi di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Maltempo in arrivo, è allerta meteo rossa: domani scuole chiuse a Catania e provinciaLunedì 19 gennaio, la Protezione Civile regionale ha dichiarato allerta meteo rossa per Catania e provincia a causa di temporali intensi e nubifragi previsti.

Maltempo, è ancora allerta meteo: scuole chiuse a Catania e provinciaA causa dell’allerta meteo di livello rosso, il sindaco di Catania ha disposto la chiusura delle scuole nella città e nella provincia.

Meteo, scatta l'allerta rossa, arancione e gialla il 20 gennaio 2026 in Italia con scuole chiuse al Sud e nelle Isole - Allerta meteo rossa, arancione e gialla anche il 20 gennaio 2026 in Italia: ecco dove. Si prevedono scuole chiuse in Calabria, Sicilia, Sardegna. meteo.it

Allerta Meteo, mercoledì 21 scuole chiuse per il terzo giorno consecutivo in Calabria e Sicilia: le ordinanze dei Comuni | ELENCO - È in corso un’ondata di maltempo particolarmente critica per diverse regioni d’Italia, investite dal Mega-Ciclone Harry. Piogge torrenziali, venti di burrasca e violente mareggiate stanno causando gra ... strettoweb.com

Emergenza meteo, arriva il ciclone Harry: scatta l’allerta rossa per domani, chiusi scuole

+++ Prosegue l’allerta meteo, le immagini da Acitrezza in tempo reale +++ https://qds.it/allerta-meteo-disposizioni-chiusure-sicilia-19-20-gennaio-scuole-comuni-vento-pioggia-maltempo/ facebook

Allerta meteo rossa in ampie zone di Sicilia, Sardegna e Calabria, dove centinaia di persone sono state evacuate per il rischio di allagamenti in vista dell'arrivo del ciclone Harry, che ha portato piogge abbondanti, mareggiate e raffiche di vento molto forti. Chiu x.com