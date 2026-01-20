Allenamenti di atletica gratuiti per prepararsi al trofeo Deggiovanni

Il Comune di Conselice organizza allenamenti di atletica gratuiti rivolti agli studenti delle scuole medie in preparazione al Trofeo Deggiovanni. Un'iniziativa che punta a promuovere lo sport come strumento di educazione, inclusione e crescita personale. Questa proposta mira a coinvolgere i giovani, favorendo uno stile di vita attivo e il senso di comunità, attraverso un percorso di formazione e sviluppo delle abilità atletiche.

Un investimento sullo sport come strumento educativo, di inclusione e di crescita per i più giovani. È con questo obiettivo che il Comune di Conselice ha deciso di sostenere un progetto dedicato agli studenti delle scuole medie, offrendo loro la possibilità di avvicinarsi all’atletica leggera e prepararsi a uno degli appuntamenti sportivi più sentiti del territorio. Nella seduta di giovedì 15 gennaio, la giunta comunale ha infatti approvato lo stanziamento di un contributo straordinario di 1.700 euro a favore del progetto ‘ Atleticando - gruppo sportivo scuola secondaria di primo grado ’, presentato dall’associazione sportiva Atletica San Patrizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allenamenti di atletica gratuiti per prepararsi al trofeo Deggiovanni Leggi anche: Juventus, “Per prepararsi al Bodo allenamenti speciali” Leggi anche: Si torna a ballare, al via nella palestra di Archi gli allenamenti gratuiti di danze standard Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Allenamenti di atletica gratuiti per prepararsi al trofeo Deggiovanni - È con questo obiettivo che il Comune di Conselice ha deciso di sostenere un progetto dedicato agli ... ilrestodelcarlino.it

Ripresa degli allenamenti Sono ripresi oggi a Casteldebole gli allenamenti dei rossoblù in vista di #BFCFiorentina in programma domenica: seduta di scarico per i più impiegati contro il Verona, attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche per gli altri. Al - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.