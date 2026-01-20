Allenamenti di atletica gratuiti per prepararsi al trofeo Deggiovanni

Il Comune di Conselice organizza allenamenti di atletica gratuiti rivolti agli studenti delle scuole medie in preparazione al Trofeo Deggiovanni. Un'iniziativa che punta a promuovere lo sport come strumento di educazione, inclusione e crescita personale. Questa proposta mira a coinvolgere i giovani, favorendo uno stile di vita attivo e il senso di comunità, attraverso un percorso di formazione e sviluppo delle abilità atletiche.

Un investimento sullo sport come strumento educativo, di inclusione e di crescita per i più giovani. È con questo obiettivo che il Comune di Conselice ha deciso di sostenere un progetto dedicato agli studenti delle scuole medie, offrendo loro la possibilità di avvicinarsi all’atletica leggera e prepararsi a uno degli appuntamenti sportivi più sentiti del territorio. Nella seduta di giovedì 15 gennaio, la giunta comunale ha infatti approvato lo stanziamento di un contributo straordinario di 1.700 euro a favore del progetto ‘ Atleticando - gruppo sportivo scuola secondaria di primo grado ’, presentato dall’associazione sportiva Atletica San Patrizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

