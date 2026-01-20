Allarme lupi in Toscana | Per le imprese agricole e zootecniche la situazione è al collasso

L’aumento dei lupi in Toscana sta causando crescenti danni alle aziende agricole e zootecniche della regione. La situazione, ormai critica, mette a rischio la sostenibilità delle imprese coinvolte. È importante monitorare e valutare con attenzione gli impatti di questa presenza, al fine di individuare soluzioni efficaci per tutelare il settore e garantire un equilibrio tra natura e attività umane.

FIRENZE – “In Toscana i danni provocati dai lupi alle aziende agricole e zootecniche sono ormai rilevanti e sempre più difficili da sostenere. Per le imprese agricole la situazione è ormai al collasso”. È il quadro che fa Fedagripesca Toscana, la Federazione di Confcooperative Toscana, dopo gli ultimi avvistamenti di lupi nel fiorentino. “È una situazione che denunciamo da tempo – prosegue l’associazione – e che oggi assume contorni ancora più preoccupanti, anche alla luce dei ripetuti avvistamenti del lupo in prossimità dei centri abitati e delle attività produttive ”. “Non si tratta più di episodi sporadici – sottolinea Fedagripesca Toscana – ma di una presenza stabile e sempre più diffusa, che testimonia un’alterazione evidente delle abitudini biologiche naturali del lupo, ormai lontano dagli habitat boschivi e montani che dovrebbero caratterizzarne la presenza”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Lupi, Coldiretti lancia l’allarme: "La situazione è fuori controllo" Leggi anche: Petitto (FI): “Riportare al centro le imprese agricole, ascoltare chi lavora la terra” Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Lupi sempre più vicini alle città, l’esperto: "Ecco come gestire la situazione con buonsenso, nessun allarme" - L'analisi di Duccio Berzi, tecnico faunistico, consulente della Regione Toscana. lanazione.it

- Scatta l'allarme lupi sui Colli - Il Parco lancia l'allerta: "Tenere al sicuro i propri animali, sia d'affezione che da reddito". #parcoregionalecollieuganei #lupi #allarmelupi - facebook.com facebook

