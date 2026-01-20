Allarme furti chiesto un summit al prefetto

A seguito dell'aumento dei furti nelle abitazioni di Tolentino, il sindaco Mauro Sclavi ha richiesto al prefetto Giovanni Signer di organizzare un incontro dedicato alla sicurezza. L'obiettivo è valutare le misure da adottare per prevenire ulteriori episodi e garantire maggiore protezione ai cittadini. La convocazione della riunione rappresenta un passo importante per affrontare congiuntamente la situazione e migliorare la sicurezza nel territorio.

Dopo l'impennata di furti nelle case, il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi ha chiesto al prefetto Giovanni Signer di convocare una riunione sulla sicurezza. "Purtroppo abbiamo registrato una crescente preoccupazione scaturita dagli ultimi episodi – dice il sindaco –, un diffuso senso di insicurezza nella popolazione tolentinate e dei Comuni limitrofi, nonostante l'impegno delle forze dell'ordine; le ringraziamo per il lavoro che svolgono quotidianamente a tutela della sicurezza". Sottolinea poi la condizione particolare in cui si trova la comunità, "interessata da un'imponente fase di ricostruzione.

