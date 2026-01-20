Alla scoperta del giovane Coppola | Aveva da subito qualità superiori

Lorenzo Vero Francesco Coppola si è rapidamente affermato come il primo rinforzo del Pisa nel mese di gennaio. Dotato di qualità superiori fin dalle prime apparizioni, il giovane centrocampista ha dimostrato di poter contribuire in modo significativo alla squadra. La sua presenza rappresenta una novità importante per il club, che punta sulla sua crescita e sul suo potenziale per migliorare le performance complessive.

di Lorenzo Vero Francesco Coppola è stato il primo, vero, rinforzo del Pisa in questo mese di gennaio. Rientrato totalmente dall’intervento di giugno in seguito alla frattura del malleolo. Titolare nelle ultime due all’Arena in campionato, il classe 2005 ha stupito tutti. Grande orgoglio per la società, quello di vedere un giovane del proprio settore giovanile imporsi in prima squadra, in Serie A. Marco Masi, ex calciatore (e allenatore) del Pisa e suo primo tecnico in Primavera, ai nostri microfoni ha raccontato il giovane Coppola. Mister Masi, quando ha allenato Coppola? "Era il suo secondo anno al Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

