Alla Fratta arriva il centro di Chirurgia Artroscopica e dello Sport

Alla Fratta di Cortona nasce un nuovo centro di Chirurgia Artroscopica e dello Sport presso l’ospedale di Santa Margherita, grazie alla collaborazione tra Asl Toscana sud est e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. La struttura sarà un punto di riferimento per interventi specialistici, offrendo servizi di alta qualità e supporto ai pazienti che necessitano di trattamenti artroscopici e chirurgia sportiva.

Un centro di riferimento per la chirurgia artroscopica e la chirurgia dello sport nasce all'ospedale di Santa Margherita alla Fratta di Cortona grazie alla convenzione siglata da Asl Toscana sud est con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma che metterà a disposizione. La Fratta potenzia l'attività di chirurgia ortopedica grazie al nuovo centro di chirurgia artroscopica e chirurgia dello sport - L'accordo nasce dalla volontà di Asl Tse di potenziare e diversificare l'attività chirurgica dell'ospedale della Fratta, attraverso l'istituzione di un Centro di Artroscopia all'interno dell'Unità ...

