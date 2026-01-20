Sono iniziati i lavori per il secondo e ultimo tratto del percorso ciclo-pedonale di viale Alfonso I d’Este a Ferrara. L’intervento fa parte del progetto

Sono partiti i lavori per la realizzazione del secondo e ultimo tratto del percorso ciclo-pedonale di viale Alfonso I d’Este, nell’ambito del progetto ’ Alfonso in bicicletta ’, inserito nel programma ’Look up! – Urbanità condivisa e transizione sostenibile’, co-finanziato dal Comune di Ferrara e dai Fondi Europei Fesr e Fse+. Dopo gli interventi che hanno coinvolto il tratto di viale Alfonso I d’Este che va dalla Prospettiva della Ghiara, di fronte ai Bagni Ducali, fino alla chiesa della Madonnina, all’incrocio di via Mayr, ora il cantiere si sposta nella parte di viale che da via Mayr va verso via Coperta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alfonso in bicicletta, al via i lavori per l’ultimo tratto: "Look up, progetto che integra diversi interventi"

Blasioli sui disagi per la chiusura di un tratto della Ss487: "Italgas ha concluso i lavori, ora subito gli interventi stradali dell'Anas"Italgas ha concluso i lavori sulla Ss487, dopo i disagi causati dalla chiusura di un tratto della strada.

Al via l'ultimo tratto della nuova ciclabile: sicurezza, più parcheggi e illuminazioneSono iniziati i lavori per l'ultimo tratto della nuova ciclabile di viale Alfonso I d’Este, parte del progetto ‘Alfonso in bicicletta’.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Alfonso in bicicletta, al via i lavori per l’ultimo tratto: "Look up, progetto che integra diversi interventi" - Sono partiti i lavori per la realizzazione del secondo e ultimo tratto del percorso ciclo- ilrestodelcarlino.it