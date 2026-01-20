Alex Shelley, membro del duo Motor City Machine Guns, ha annunciato di voler proseguire gli studi universitari anche durante il suo contratto con la WWE, iniziato nell’ottobre 2024. Dopo aver ottenuto numerosi successi e tutti i titoli disponibili in TNA, Shelley si prepara a affrontare questa nuova fase, combinando carriera sportiva e formazione accademica. La sua scelta testimonia l’importanza di un percorso equilibrato tra sport e formazione.

Il duo Motor City Machine Guns composto da Alex Shelley e Chris Sabin è entrato a far parte della WWE nell’ottobre 2024 dopo aver ottenuto grandi successi nella TNA, durante i quali ha vinto tutti i titoli disponibili in quella compagnia. Nella loro carriera nella WWE, gli MCMG hanno fatto parte del marchio SmackDown e hanno detenuto un titolo come campioni di coppia. Sebbene la divisione di coppia non sia sempre molto presente, essi rimangono una parte importante della divisione come una delle migliori coppie degli ultimi 20 anni. Lontano dal ring, Alex Shelley è un fisioterapista ed ha annunciato in un video su TikTok che continuerà la sua formazione mentre lavora per la WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Alex Shelley (MCMG):”Continuerò gli studi universitari mentre sono sotto contratto con la WWE”

