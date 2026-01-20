Alessandro Cesaretti è stato confermato come Gonfaloniere di Gualdo Tadino. Mentre mancano ancora alcuni mesi a “I Giochi de le Porte”, l’organizzazione dell’evento, guidata da volontari, è già attiva per preparare questa importante manifestazione rievocativa e identitaria della comunità gualdese.

GUALDO TADINO – Mancano ancora diversi mesi a “ I Giochi de le Porte “, appuntamento rievocativo e identitario della comunoità gualdese, ma la macchina organizzativa dell’evento, tutta su base volontaria è già al lavoro. dell’Ente Giochi de le Porte per il 2026. La sua elezione si è svolta seguendo regole antiche e suggestive, con i delegati delle quattro Porte cittadine, che hanno raggiunto l’antica chiesa di San Donato; nel rispetto del cerimoniale, indossando costumi d’epoca, hanno votato segretamente usando il "Bussolo", dove hanno depositato la "pallotta" col colore della Porta rappresentata dal Priore scelto per l’incarico da attribuire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alessandro Cesaretti è stato confermato Gonfaloniere

