Alberto Stasi il pc e l’ultima analisi Delitto di Garlasco guerra sulla consulenza | Irrilevante Doverosa
Nel procedimento riguardante il delitto di Garlasco, si assiste a un acceso confronto tra le parti sulla rilevanza delle ultime analisi informatiche. Mentre i legali di Alberto Stasi considerano le nuove evidenze “irrilevanti”, i legali della famiglia Poggi sottolineano l’importanza di approfondimenti recenti. La vicenda evidenzia le tensioni legate alle consulenze tecniche e al ruolo del computer nell’indagine.
Garlasco (Pavia) - “Irrilevante”. “ A che titolo?”. Botta e risposta, a distanza, tra i difensori di Alberto Stasi e i legali della famiglia Poggi. Non per la prima volta, ma con toni che paiono più accesi rispetto a precedenti divergenze espresse almeno con termini più pacati, ieri gli avvocati non hanno invece risparmiato stoccate agli ‘avversari’. Ormai abituati a confronti anche serrati nei salotti tv, gli attacchi reciproci sono invece arrivati con note scritte diramate dai legali delle diverse parti interessate nel procedimento sull’omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco, il 13 agosto 2007, per l’inchiesta della Procura di Pavia che vede indagato Andrea Sempio mentre il già condannato Stasi sta ormai quasi finendo di scontare la condanna a 16 anni della sentenza definitiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Delitto di Garlasco, “file porno su pc Stasi”: nuova analisi dei PoggiIl delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione con una nuova analisi dei Poggi, in particolare riguardo a un approfondimento sul computer di Stasi.
Delitto Garlasco, “file porno su pc Stasi”: nuova analisi dei PoggiNuove analisi dei Poggi rivelano che, la sera precedente il delitto di Chiara Poggi, la vittima avrebbe acceduto alla cartella del computer di Stasi contenente diversi file pornografici.
Alberto Stasi, il pc e l’ultima analisi. Delitto di Garlasco, guerra sulla consulenza: “Irrilevante”, “Doverosa” - Botta e risposta tra i difensori di Alberto e il legale della famiglia Poggi. ilgiorno.it
Gli avvocati di Alberto Stasi si iscrivono ufficialmente all'ultima battaglia di consulenze per fare luce sul delitto di Garlasco. E cioè l'analisi informatica dei dati sul computer portatile del loro assistito, che per sentenza definitiva ha ucciso la fidanzata Chiara Pog - facebook.com facebook
Il caso #Garlasco, i legali di Alberto Stasi rispondono agli avvocati della famiglia #Poggi e annunciano: "Faremo accertamenti sul pc di Chiara". #Tg1 Elena Fusai x.com
