Un autobus delle Ferrovie del Sud Est diretto da Alberobello a Martina Franca si è trovato sovraffollato, lasciando molti studenti a terra. Lo denuncia Tommaso Scatig,na, consigliere regionale della Puglia, invitando a verificare di persona la situazione presso la stazione di Alberobello. La situazione evidenzia le difficoltà di mobilità nella zona e la necessità di interventi migliorativi.

Di seguito un comunicato diffuso da Tommaso Scatig,na consigliere regionale della Puglia: Oggi, per l’ennesima volta in stazione ad Alberobello, l’autobus delle Ferrovie del Sud Est diretto a Martina Franca era pieno e non ha permesso che vi salissero a bordo molti studenti. Ancora una volta i nostri ragazzi hanno dovuto evitare un viaggio in piedi e sono rimasti a piedi. L’autista ha giustamente rispettato le norme del codice della strada sul trasporto di persone, ma non è stata prevista nessuna corsa aggiuntiva per gli studenti. E così, i ragazzi che avevano possibilità si sono fatti accompagnare con mezzi privati di familiari con annessi disagi per genitori e parenti che magari hanno dovuto lasciare momentaneamente il posto di lavoro. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Alberobello-Martina Franca: pullman pieno, “molti studenti” lasciati a terra Scatigna a Piemontese: venga a rendersi conto

