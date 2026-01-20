Alberi caduti nella strada che collega Cerda Aliminusa e Montemaggiore | interviene l' associazione Rigenerha

Alberi caduti sulla strada tra Cerda, Aliminusa e Montemaggiore sono stati rimossi dall’associazione Rigenerha di Montemaggiore Belsito. La loro presenza ha causato disagi alla viabilità, intervenendo prontamente per garantire la sicurezza dei cittadini. La regione delle Madonie e della Bassa Valle del Torto, colpita da un recente ciclone, continua a essere interessata da interventi di emergenza e recupero.

Le principali criticità segnalate riguardano alberi caduti, pali pericolanti e dissesti statici di elementi costruttivi, come cornicioni, tegole e cartellonistica, resi instabili dal vento e dalla pioggia. - facebook.com facebook

