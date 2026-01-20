Alberi caduti nella strada che collega Cerda Aliminusa e Montemaggiore | interviene l' associazione Rigenerha
Alberi caduti sulla strada tra Cerda, Aliminusa e Montemaggiore sono stati rimossi dall’associazione Rigenerha di Montemaggiore Belsito. La loro presenza ha causato disagi alla viabilità, intervenendo prontamente per garantire la sicurezza dei cittadini. La regione delle Madonie e della Bassa Valle del Torto, colpita da un recente ciclone, continua a essere interessata da interventi di emergenza e recupero.
L'eroismo dell'Associazione Rigenerha di Montemaggiore Belsito. La Sicilia, e in particolare la zona delle Madonie e Bassa Valle del Torto, è stata recentemente colpita da un forte ciclone che ha portato con sé venti intensi. Mettendo in difficoltà diversi paesi e i loro collegamenti. Una in.🔗 Leggi su Palermotoday.it
