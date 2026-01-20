Alberghi di lusso e non solo | quali sono le 5 strutture ricettive che fatturano di più a Napoli e provincia

A Napoli e provincia, il settore alberghiero si distingue per una crescita costante, con particolare attenzione alle strutture che attraggono una clientela di fascia alta. In questo contesto, alcune strutture ricettive si sono affermate per il loro elevato fatturato, riflettendo una domanda crescente di servizi di qualità. Di seguito, analizziamo le cinque strutture che, grazie alla loro offerta, registrano i migliori risultati economici nella zona.

Il turismo a Napoli si conferma in forte crescita. L'attenzione degli operatori nel settore dell'accoglienza si rivolge sempre più verso i viaggiatori altospendenti. Napoli per stare al passo con la crescita del turismo di lusso, in ascesa in tutta la Penisola, sta investendo molto, offrendo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Polo industriale di Caivano: quali sono le aziende che fatturano di piùIl polo industriale di Caivano, situato nell’area di Pascarola, ospita diverse aziende attive in vari settori.

Leggi anche: Polo industriale di Nola, numeri da capogiro: quali sono le aziende che fatturano di più

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Roma, un miliardo di investimenti negli hotel di lusso: due nuove strutture vicino al Vaticano; Preparatevi a viaggiare: ecco gli hotel da sogno che apriranno nel 2026; Rosewood Hotel Group apre nuovi alberghi di lusso: 44 posti di lavoro tra Roma e Castiglion del Bosco; A Roma rinasce un mitico albergo del 1845 con 80 camere, Spa e cucina regionale: l’Hotel d’Inghilterra torna a stupire.

Bidet di San Paolo, partiti i lavori. Come sarà il nuovo hotel di lusso del quartiere - Il progetto era stato annunciato nel luglio del 2024, ora, finalmente, i cantieri per il nuovo Radisson Blu sono entrati nel vivo ... romatoday.it

Rosewood Hotel Group apre nuovi alberghi di lusso: 44 posti di lavoro tra Roma e Castiglion del Bosco - ll gruppo Rosewood continua a crescere e sceglie l’Italia come Paese strategico per nuovi investimenti nel turismo di alta gamma. Il marchio, che oggi gestisce 59 strutture in 26 Paesi, ha deciso di p ... msn.com

lower energy costs for up to 5 years in Pennsylvania Hotels

Rosewood Hotel Group investe in Italia e apre nuovi alberghi di lusso, avviate le selezioni per 44 posti di lavoro tra Roma e Castiglion del Bosco - facebook.com facebook