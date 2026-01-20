Alap patrimonio della città Ruolo Unipi fondamentale

Dopo 15 anni, si avvia alla conclusione il mandato di Paolo Ghezzi alla presidenza di Alap, l’associazione che rappresenta i laureati dell’Università di Pisa. Alap costituisce un patrimonio della città e svolge un ruolo importante nel collegare il mondo accademico con il territorio. La sua attività ha contribuito a rafforzare i legami tra i laureati e l’Ateneo, mantenendo viva la comunità universitaria nel tempo.

Dopo 15 anni sta giungendo al termine il mandato di Paolo Ghezzi alla presidenza di Alap, l'associazione che raccoglie i laureati dell'Ateneo pisano. Questa scadenza coincide con l'assegnazione del 55° Campano d'Oro a Enrico Letta che avverrà venerdì 23 alle 17,30 nell'Aula Magna della Sapienza. Al presidente che sta per concludere il suo mandato abbiamo posto alcune domande. Quale bilancio si può fare alla fine di questo mandato di presidenza? "Direi un bilancio in chiaroscuro. Molti cambiamenti, attraversando l'uscita dal tunnel del Covid 19 che ha trasformato non poco le dinamiche di aggregazione e minato l'equilibrio di tradizioni consolidate.

