Al Partenio omaggio a Claudia Cardinale tra danza cinema e formazione

Il Multisala Partenio di Avellino ospiterà sabato 24 gennaio 2026, alle ore 20:30, una serata dedicata a Claudia Cardinale, figura fondamentale del cinema italiano. L’evento offrirà un’occasione per conoscere meglio la sua carriera attraverso momenti di danza, cinema e formazione, celebrando il suo contributo artistico e culturale. Un appuntamento pensato per appassionati e studiosi che desiderano approfondire il percorso di una delle attrici più rappresentative del nostro patrimonio cinematografico.

Il Multisala Partenio di Avellino ospiterà sabato 24 gennaio 2026, a partire dalle ore 20:30, una serata evento dedicata a una delle icone più amate del cinema italiano: Claudia Cardinale. L'iniziativa, promossa dallo Zia Lidia Social Club, unisce spettacolo dal vivo, approfondimento culturale e

