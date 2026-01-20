Akanji o Saliba? Lautaro o Gyokeres? La formazione combinata di Inter-Arsenal

Quale formazione ideale tra Inter e Arsenal emerge dall’unione dei migliori elementi delle due squadre? Marco Guidi, Luca Bianchin e Luigi Garlando hanno selezionato la Top XI combinata, analizzando le scelte tra Akanji e Saliba, Lautaro e Gyokeres. Una panoramica obiettiva e dettagliata per comprendere le potenzialità di entrambe le formazioni in vista della sfida di questa sera in Champions League.

Marco Guidi, Luca Bianchin e Luigi Garlando compongono la Top XI combinata tra Inter e Arsenal, che si sfideranno questa sera nella partita di Champions. Clicca qui per l'episodio completo de "La Tripletta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Akanji o Saliba? Lautaro o Gyokeres? La formazione combinata di Inter-Arsenal Parma Inter probabile formazione: Akanji può rifiatare, caos nel mezzo e certezza LautaroMercoledì sera, l’Inter affronta il Parma al Tardini in un match di Serie A, con alcune novità nella probabile formazione. Parma Inter probabile formazione: Akanji può rifiatare, caos nel mezzo e certezza LautaroMercoledì sera, l’Inter affronterà il Parma al Tardini in un turno infrasettimanale di Serie A. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Trevisani: Hojlund ha bullizzato Akanji, Lautaro non ci riesce. Se guardate il calendario… - Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato del momento di Lautaro e dell'assenza del gol negli scontri diretti ... msn.com Rinascita Inter: Chivu, Akanji e Lautaro Martinez pilastri del comando - Dalle macerie di Monaco al primo posto in Serie A. La strada nella stagione 2025-2026 è lunga, forse lunghissima. Ma se l’Inter si è. tuttomercatoweb.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.