Air Force Renzi venduto a 1€ nel 2023 Airbus A340-500 acquistato nel 2015 per $58mln in 8 anni costi per €168mln e 29 i voli istituzionali

Nel 2023, l'Air Force Renzi è stata venduta a 1 euro, mentre l'Airbus A340-500, acquistato nel 2015 per 58 milioni di dollari, ha accumulato costi di circa 168 milioni di euro in otto anni, con 29 voli istituzionali. Questo velivolo, progettato per tratte intercontinentali e missioni di Stato, è stato successivamente ceduto alla compagnia Etihad nel 2020.

