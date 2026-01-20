A tutti i giovani iraniani e venezuelani, e in particolare alle donne: è importante valutare con attenzione le informazioni provenienti dalle manifestazioni e dai governi occidentali. La realtà può essere complessa e sfaccettata, e spesso le narrative ufficiali non raccontano tutta la verità. È fondamentale informarsi in modo critico e indipendente, mantenendo sempre uno spirito di discernimento e rispetto.

di Pietro Francesco Maria De Sarlo Lo dico con il cuore in mano ai giovani iraniani e venezuelani e, soprattutto, alle donne: non fidatevi delle manifestazioni e dei governi occidentali. Chiedetelo alle donne afgane, liberate e poi rigettate tra le braccia dei loro carnefici talebani. Non fidatevi specialmente se la vostra terra galleggia su un mare di petrolio. La vecchia e cara Europa negli ultimi 500 anni ha sterminato le popolazioni indigene di tre continenti: l’America del Nord, del Sud e l’Oceania. Se non bastavano fucili e cannoni lo facevano con la peste, il vaiolo e il colera. Poi hanno ridotto in schiavitù un intero continente: l’Africa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ai giovani iraniani e venezuelani dico: non fidatevi delle manifestazioni e dei governi occidentali

Mons Viganò: “Un’élite sovversiva controlla quasi tutti i governi occidentali”Mons Viganò sostiene che un’élite sovversiva eserciti un forte controllo sui governi occidentali, affermando che l’Unione Europea rappresenti un’associazione criminale e sovversiva.

"Con gli iraniani e i venezuelani contro le dittature"Il Partito Liberaldemocratico Emilia-Romagna sostiene con fermezza le popolazioni iraniana e venezuelana nella loro lotta per la libertà.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Questa è la nostra rivoluzione: essere giovani nelle proteste iraniane oggi - Gli Asini; Messina scende in piazza insieme ai giovani iraniani; Iran, Sabahi: i giovani guidano la protesta contro il regime; Meditazione musicale Il massacro dei giovani iraniani, e un mondo che non può restare in silenzio.

Ai giovani iraniani e venezuelani dico: non fidatevi delle manifestazioni e dei governi occidentali - Un'analisi critica sul doppiopesismo dell'Occidente verso Iran e Venezuela tra interessi petroliferi e questioni geopolitiche ... ilfattoquotidiano.it

Iran, giovani celano volto per paura in flashmob sotto Torre di Pisa - Flashmob stamani sotto la Torre di Pisa per esprimere piena e convinta solidarietà, vicinanza alle donne, ai giovani, all'intero popolo iraniano che da giorni coraggiosamente è sceso in piazza a risc ... ansa.it

Viva gli affari, abbasso i diritti: e i giovani iraniani restano soli | Lettere al direttore @lucfontana | @Corriere x.com

IRAN LIBERO Oggi a #Venezia con studenti e donne iraniani per appoggiare le proteste contro il regime degli Ayatollah. Lottate per la vostra libertà, siamo con voi ragazzi #iran #Giovani #liberta - facebook.com facebook