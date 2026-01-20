Agricoltori in piazza a Bruxelles | No a questo accordo

Oggi agricoltori maremmani partecipano a una manifestazione davanti al Parlamento europeo a Bruxelles, esprimendo il loro dissenso riguardo agli attuali accordi sulle politiche agricole e commerciali. La loro presenza mira a sensibilizzare le istituzioni comunitarie sull’importanza di rivedere le modalità di gestione e supporto al settore agricolo, auspicando un equilibrio più equo e sostenibile per le imprese agricole italiane.

Ci saranno anche agricoltori maremmani oggi in piazza a Bruxelles, davanti al Parlamento europeo, per chiedere un cambio di rotta alle istituzioni comunitarie sulle politiche agricole e commerciali. Una mobilitazione dal forte valore politico, promossa da Coldiretti, che vede la Toscana presente con una propria delegazione guidata dalla presidente regionale Letizia Cesani e dal delegato dei giovani Francesco Panzacchi. Al centro della protesta c’è l’ accordo commerciale tra Unione Europea e Paesi del Mercosur, giudicato dall’organizzazione agricola un grave rischio per il futuro dell’ agricoltura europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agricoltori in piazza a Bruxelles: "No a questo accordo" Bruxelles, proteste degli agricoltori contro l’accordo Mercosur-UeA Bruxelles, le strade si sono popolate di agricoltori in protesta contro l’accordo Mercosur-Ue. Agricoltori in piazza a Bruxelles: anche Cia Ferrara partecipa alla protestaGli agricoltori italiani scendono in piazza a Bruxelles per protestare contro le politiche che influenzano il settore agricolo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Agricoltori in piazza. Ma non vogliono politici - La protesta nasce contro l’accordo UE–Mercosur, ritenuto dagli agricoltori l’ennesimo colpo a un settore già in difficoltà. giornaleadige.it

Agricoltura, a Bruxelles la protesta dei trattori

Forza Nuova in piazza a Verona con gli agricoltori: protesta contro il Mercosur - facebook.com facebook

Confagricoltura Grosseto in piazza a Strasburgo: «No a un Mercosur sulla pelle degli agricoltori» - Il Giunco x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.