Agricoltori bergamaschi si sono riuniti a Strasburgo per protestare contro le importazioni sleali. L’associazione evidenzia l’importanza che le stesse norme applicate alle imprese agricole italiane siano rispettate anche da chi vende nel nostro paese, per garantire un’equa concorrenza e tutelare il settore agricolo locale. La manifestazione sottolinea la richiesta di maggiore correttezza nelle regole commerciali all’interno dell’Unione Europea.

LA PROTESTA. «Le stesse regole che seguono le imprese agricole in Europa devono essere rispettate da chi vuole vendere da noi», scrive l’associazione. «Le stesse regole che seguono le imprese agricole in Europa devono essere rispettate da chi vuole vendere da noi, da qualunque Paese voglia esportare qui. E servono più controlli, perché ora solo il 3% delle merci viene fisicamente verificato nei porti e alle frontiere», scrive Coldiretti in una nota. «Non è accettabile che prodotti provenienti da Paesi extra Ue possano entrare nel nostro mercato senza rispettare gli stessi standard sanitari, ambientali e sociali imposti alle aziende europee» In corteo a Strasburgo anche gli agricoltori bergamaschi: «Ci viene chiesto ogni giorno un impegno crescente - sottolinea Luca Micheli, giovane allevatore di Sotto il Monte - per garantire produzioni di qualità, nel rispetto dell’ambiente, della salute dei consumatori e del benessere animale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Agricoltori bergamaschi in piazza a Strasburgo: «Stop a importazioni sleali»

"Stop alle importazioni sleali": la delegazione ferrarese di Coldiretti presente a StrasburgoLa delegazione ferrarese di Coldiretti si trova a Strasburgo per sostenere l’adozione di misure volte a contrastare le importazioni sleali di prodotti alimentari che non rispettano gli standard europei.

Coldiretti Toscana in corteo a Strasburgo contro le importazioni sleali e per la sovranità alimentare europeaColdieri Toscana si è mobilitata a Strasburgo per difendere la sovranità alimentare europea.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Mercato agricolo di Piazza Pontida - Coperativa Biplano - eventi; La Festa del Ringraziamento fa il botto: cento trattori sfilano in centro; Protesta degli agricoltori il 20 gennaio: Mercosur da modificare.

Agricoltori bergamaschi in piazza a Strasburgo: «Stop a importazioni sleali»«Le stesse regole che seguono le imprese agricole in Europa devono essere rispettate da chi vuole vendere da noi», scrive Coldiretti. ecodibergamo.it

Agricoltori in piazza a Strasburgo contro MercosurOltre mille trattori e migliaia di agricoltori sono attesi questa mattina in piazza a Strasburgo, davanti al Parlamento europeo, per protestare contro l'accordo di libero scambio tra Unione europea e ... ansa.it

Una bellissima domenica passata con gli amici agricoltori di Zanica, Capannelle e Basella per la festa del ringraziamento. Nonostante le incertezze nelle quali opera il mondo agricolo, nonostante lo scellerato accordo sul Mercosur che danneggierà pesant - facebook.com facebook