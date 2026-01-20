Aggressioni al personale di bus e treni | sindacati verso lo sciopero

Recenti episodi di aggressione al personale di bus e treni hanno suscitato preoccupazione tra i sindacati. Ieri, un’autista della linea 28 è stata minacciata con una bottiglia di vetro durante il servizio in zona San Donato, in un tentativo di costringerla a deviare la corsa. Questi episodi evidenziano la necessità di interventi per garantire la sicurezza degli operatori e il rispetto dei mezzi pubblici.

Gli ultimi due episodi sono stati segnalati ieri: un’autista del bus della linea 28, mentre circolava in zona San Donato, è stata minacciata con una bottiglia di vetro da un uomo che le intimava di deviare la corsa verso il Pilastro. Il secondo episodio riguarda invece un capotreno che, alla.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Aggressioni e carenza di personale: autisti del trasporto pubblico verso lo scioperoGli autisti del trasporto pubblico di Udine stanno considerando uno sciopero a causa delle ripetute aggressioni e della crescente carenza di personale. Leggi anche: Musei nazionali, personale al limite: sindacati verso lo stato di agitazione Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica; Terni, le aggressioni al personale sanitario del pronto soccorso al centro del Comitato per l'ordine pubblico; Medici e infermieri aggrediti, episodi in aumento: il bilancio delle attività 2025 evidenzia il fenomeno; Ospedale | Aggressioni al personale sanitario, Asl replica ai sindacati. Braccialetti anti aggressione al pronto soccorso: consegnati 40 dispositivi al personale sanitario - ROVIGO - La sicurezza di chi opera in ospedale e ancor più nella prima linea del Pronto soccorso, sta compiendo notevoli passi avanti. L'Ulss 5, a parte la vigilanza dopo una serie ... ilgazzettino.it Aggressioni al personale sanitario sul tavolo del Prefetto di Terni - Sicurezza in città e aggressioni al personale sanitario del Pronto soccorso. Saranno questi i temi all’attenzione del Comitato ordine e sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto di Terni, Antonietta ... umbria24.it POLLA, STOP ALLE AGGRESSIONI: AL PRONTO SOCCORSO ARRIVA IL PULSANTE D’EMERGENZA - Un passo concreto per proteggere chi ogni giorno lavora in prima linea . Dopo i recenti episodi di aggressione ai danni del personale, al Pr - facebook.com facebook Sicurezza in città e aggressioni al personale sanitario del Pronto Soccorso all’attenzione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica x.com

