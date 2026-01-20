Aggredito in strada gli gettano la benzina addosso e gli danno fuoco | grave

Un uomo è stato vittima di un’aggressione in strada, durante la quale gli è stata versata della benzina addosso e dato fuoco. La notte si è conclusa con dolori intensi e l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza urbana e la tutela dei cittadini.

L'aggressione in strada, la notte con dolori lancinanti. Poi la chiamata al 112 e la corsa al pronto soccorso in codice rosso. Un uomo di 39 anni è stato trasportato in codice rosso al Niguarda dopo aver riportato ustioni su diverse parti del corpo.È successo in via Lazzaro Palazzi a Milano (zona.

