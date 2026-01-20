Aggredito in strada | gli gettano la benzina addosso e gli danno fuoco | è grave

Un uomo è stato vittima di un grave episodio di violenza in strada, durante il quale gli è stata gettata della benzina e gli è stato dato fuoco. Dopo l'aggressione, ha subito ferite profonde e ha richiesto assistenza medica. La polizia è intervenuta per le indagini. La situazione rimane sotto controllo, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni di salute della vittima.

L'aggressione in strada, una notte trascorsa tra dolori lancinanti, poi la chiamata al 112 e la corsa al pronto soccorso. Un uomo di 36 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda dopo aver riportato ustioni su diverse parti del corpo.Il ferito è stato soccorso in via Lazzaro.

