L’Agenzia Casa si impegna a garantire alloggi a canone sostenibile, rispondendo alle esigenze di famiglie in cerca di stabilità abitativa. Attualmente, supporta 526 nuclei familiari, offrendo soluzioni contrattuali a canone concordato. L’obiettivo è ampliare ulteriormente le risorse disponibili, contribuendo a un accesso più equo e stabile all’alloggio sul territorio.

L’Agenzia Casa, che risponde alla necessità di avere sul territorio alloggi con canoni sostenibili sulla base di contratti a canone concordato, riesce a garantire stabilità abitativa a 526 famiglie e si sta lavorando per accrescere le risorse disponibili. Da questo gennaio inizierà una campagna informativa rispetto ai piccoli e grandi proprietari di alloggi e uffici per fare conoscere le opportunità e le garanzie che il Comune mette a disposizione. Agenzia Casa rappresenta anche un volano per molti nuclei che rilasciano autonomamente l’alloggio per poter accedere all’acquisto di una prima casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Agenzia Casa, ora 526 famiglie hanno un tetto"

Leggi anche: Uggiate con Ronago, incendio sul tetto di una casa: evacuate 3 famiglie

Brucia il tetto delle villette. Sette famiglie costrette a rimanere fuori casaUn incendio ha interessato il tetto di una villette a Codogno, nel Lodi, causando il temporaneo sfratto di sette famiglie.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Modena, la Vicesindaca Maletti: “con Agenzia Casa garantiamo stabilità abitativa a 526 famiglie” - “Agenzia Casa, che risponde alla necessità di avere sul territorio alloggi con canoni sostenibili sulla base di contratti a canone concordato, riesce a garantire stabilità abitativa a 526 famiglie e s ... sassuolo2000.it

Come comprare casa tramite agenzia immobiliare in sicurezza Guida completa all'acquisto casa con agenzia: regole sui contratti, provvigioni, controlli... - facebook.com facebook

Questo post è stato pubblicato dall'account ufficiale della Casa Bianca. A prima vista sembra il poster di un film d'azione, una di quelle locandine che promuovono l'ultimo thriller con protagonisti gli agenti federali americani. Ci sono tutti gli elementi del genere: x.com