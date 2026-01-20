Affitti brevi tensioni in commissione | Perdete tempo No ascoltiamo tutti

Questa mattina, nel municipio di Mestre, si è svolta una commissione sulla regolamentazione degli affitti brevi. La discussione è stata caratterizzata da tensioni tra i presenti, con scambi di opinioni contrastanti: da un lato, accuse di perdite di tempo, dall’altro, la richiesta di ascoltare tutte le voci. Un confronto che evidenzia le diverse esigenze e posizioni riguardo a una tematica sempre più centrale nel settore immobiliare e turistico.

Concitata commissione questa mattina, nel municipio di Mestre, sul tema della regolamentazione delle locazioni turistiche. La discussione da settimane si sta concentrando, con una serie di audizioni, sulla cosiddetta “moratoria”, presentata dall'opposizione: una sospensione di due anni per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Stretta sugli affitti brevi, aiuti di Stato per l’housing sociale: la Commissione europea svela il suo Piano CasaLa Commissione europea presenta il suo Piano Casa, una strategia mirata a regolamentare gli affitti brevi e sostenere l'housing sociale, in contrasto con il silenzio del governo italiano su questa questione. Leggi anche: Tutti gli illeciti degli affitti brevi a Trieste: ecco i numeri del dirompente fenomeno immobiliare La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Affitti brevi 2026: come funziona la cedolare secca per le locazioni; Emergenza casa, il Trentino e l'Alto Adige puntano il dito contro il boom degli affitti brevi: Da rifiuti all'acqua, pesano sui servizi pagati da tutti; Affitti in forte aumento a Genova, SUNIA: Segnale d’allarme, servono subito politiche sulla casa; Como-Bologna, rissa tra tifosi e tensioni con la polizia | VIDEO. Affitti brevi, cedolare secca o partita IVA? Le novità dal 1° gennaio - Affitti brevi, la cedolare secca si presenta in versione ristretta dal 1° gennaio 2026. La tassazione agevolata dei redditi relativi a contratti di affitto fino a 30 giorni incontra i limiti previsti ... adnkronos.com Cedolare secca affitti brevi 2026: nuove aliquote, limiti e obbligo di partita IVA dal terzo immobile - Affitti brevi 2026: nuove aliquote cedolare secca, partita IVA obbligatoria dal 3° immobile. Scopri cosa cambia e come risparmiare legalmente. commercialista.it CASE E VACANZE – AFFITTI BREVI, LA STRETTA UE: ARRIVA IL TETTO MASSIMO PER LE NOTTI VENDIBILI (E LIMITI PER QUARTIERI CENTRALI), ECCO COSA CAMBIA Bruxelles prepara una cornice europea sugli affitti brevi: niente bando, ma misure p - facebook.com facebook Tutti coloro che gestiscono affitti brevi devono richiedere il CIN, Codice Identificativo Nazionale. Ma sono previsti standard e obblighi diversi per chi gestisce l'attività in maniera imprenditoriale - Leggi e prassi / Imprese x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.