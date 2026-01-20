Affari Tuoi in onda nel giorno del lutto di Stefano finisce malissimo | pubblico inferocito

In un giorno segnato dal lutto di Stefano, la trasmissione Affari Tuoi ha concluso la sua puntata in modo deludente, suscitando reazioni di insoddisfazione nel pubblico. La televisione generalista si affida a rituali consolidati, ma eventi imprevisti e momenti delicati possono mettere alla prova questa stabilità, evidenziando i limiti di un formato ormai radicato nel tempo.

La televisione generalista vive di rituali rassicuranti, di appuntamenti fissi che sembrano immutabili anche quando la realtà irrompe con la sua forza. È proprio in questi momenti che le scelte editoriali pesano più del solito, perché raccontano il rapporto tra chi fa televisione e chi la guarda. La messa in onda di Affari Tuoi nel giorno del lutto personale di Stefano De Martino ha acceso un dibattito che va oltre il singolo programma e tocca il senso stesso del servizio pubblico. Leggi anche: Affari Tuoi, Herbert travolto dalle critiche dopo la puntata di ieri: cos’è successo Affari Tuoi e il sottopancia che divide. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Affari Tuoi in onda nel giorno del lutto di Stefano De Martino: la scelta della Rai divide il pubblicoIn un giorno di lutto per Stefano De Martino, la Rai ha deciso di trasmettere regolarmente Affari Tuoi, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico.

Affari Tuoi in onda nel giorno del lutto di Stefano De Martino: la Rai sceglie il sottopancia freddo e il pubblico si indignaIl giorno della perdita del padre di Stefano De Martino, la Rai ha trasmesso Affari Tuoi mostrando solamente un sottopancia con la dicitura

