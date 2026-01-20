Affari Tuoi Herbert Ballerina assente e scomparso | girano voci inquietanti

Durante la puntata di Affari Tuoi, si è notato l’assenza di Herbert Ballerina, figura ormai consolidata nel programma. La sua scomparsa ha suscitato alcune voci e preoccupazioni tra i fan e gli spettatori. Stefano De Martino continua a condurre il game-show con i consueti sketch e momenti di intrattenimento, mentre l’assenza di Herbert resta al centro di alcune discussioni nel pubblico.

Come ogni sera, arriva l'ora di Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi, del Dottore e della fortuna. Il game-show condotto da Stefano De Martino su Rai 1 e che in questa stagione ha scoperto il fenomeno- Herbert Ballerina, il comico e ospite fisso, mattatore della trasmissione, irresistibili i suoi sketch con De Martino. La puntata in questione è quella di martedì 20 novembre. Tra i pacchisti la new-entry è Susanna, da Montesilvano, provincia di Pescara e in rappresentanza dell'Abruzzo. Ma a misurarsi con la sorte tocca a Luca da Rocchetta da Volturno, provincia di Isernia, a tenere alta la bandiera del Molise.

