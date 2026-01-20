A breve, Cardinale completerà la ristrutturazione del debito societario, mentre Elliott si avvia a uscire dall’investimento nel Milan. La notizia ha riacceso l’attenzione sull’ambiente rossonero, suscitando maggiore interesse rispetto a qualche settimana fa. Le indiscrezioni, ormai consolidate, indicano che in via Rossi si sta delineando un cambiamento importante, con sviluppi concreti che potrebbero influenzare il futuro del club.

Mola La notizia agita l’ambiente Milan più oggi rispetto ad un paio di mesi fa, quando le indiscrezioni avevano già solide basi: qualcosa si muove, in maniera molto concreta, ai piani alti di via Rossi. Nel senso che è ormai noto, pur non facendosi vedere in città da ben 16 mesi, che Gerry Cardinale stia lavorando attivamente a fari spenti per cercare nuovi partner “creditori“ in grado di assicurargli quei 600-700 milioni parte dei quali utili per saldare i conti con Elliott che a quel punto uscirebbe definitivamente di scena, con possibili ma non scontate conseguenze a livello societario. Non solo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Affari societari. Cardinale salda a breve il debito. Elliott in uscita

Milan, Elliott verso l’uscita di scena: Cardinale pronto ad estinguere il debitoA Milano, Elliott si appresta a lasciare il club, con John Textor e Stefano Cardinale pronti a prendere il controllo.

Elliott fuori dal Milan, Cardinale salda i conti e apre a nuovi finanziatori: Furlani potrebbe lasciareIl Milan si appresta a chiudere una fase di ristrutturazione finanziaria, con RedBird che ha deciso di saldare il debito di 566 milioni di euro.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Affari societari. Cardinale salda a breve il debito. Elliott in uscita - Mola La notizia agita l’ambiente Milan più oggi rispetto ad un paio di mesi fa, quando le indiscrezioni avevano ... msn.com