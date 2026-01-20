affare cutrone in serie a si chiude lo scambio

Patrick Cutrone è vicino a un trasferimento in Serie A, segnando una possibile svolta nella sua carriera. L’attaccante, attualmente del Parma, potrebbe lasciare il club in breve tempo, grazie a uno scambio che si sta definendo in queste ore. La trattativa rappresenta un’ulteriore modifica nelle liste dei giocatori del massimo campionato italiano, mentre le parti coinvolte lavorano per definire i dettagli.

Patrick Cutrone potrebbe cambiare maglia a stretto giro di posta in Serie A con l’attaccante del Parma che sarebbe molto vicino ad un altro club. Cutrone pronto a cambiare maglia in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it L’esplosione di Pellegrino in casa Parma ha tolto spazio a Cutrone con il club emiliano che sarebbe pronto a dare l’ok alla sua partenza per uno scambio che porterebbe un altro attaccante in Emilia. Stando a quanto affermato da Gianluca Di Marzio, il Parma sarebbe vicino dal chiudere uno scambio con il Cagliari con Zito Luvumbo che sarebbe pronto a pronto a raggiungere la squadra di Cuesta, mentre Patrick Cutrone sarebbe ad un passo dai rossoblu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Mercato Cagliari, si scalda l’asse con il Parma: lo scambio Cutrone Luvumbo prende quota? Le ultimeIl mercato del Cagliari si intensifica con le trattative in corso con il Parma, in particolare riguardo allo scambio tra Patrick Cutrone e Luvumbo.

Colpo Giovane in Serie A, scambio e affare vicino alla chiusura | CMSi intensificano le trattative di mercato in Serie A, con un possibile trasferimento che coinvolge un giovane talento del Verona.

