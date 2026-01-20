L’Inter ha concluso un’operazione di circa 5 milioni di euro, inclusi bonus, per il trasferimento di un difensore. Presto il calciatore sarà a Milano per la firma del contratto. Si tratta di un investimento importante in prospettiva, volto a rafforzare la rosa della squadra. L’accordo rappresenta un passo strategico per il club, che continua a investire nel rafforzamento della propria rosa in vista della prossima stagione.

Operazione da circa 5 milioni di euro con i bonus. Il difensore presto a Milano per la firma Colpo in prospettiva da parte dell’ Inter. E intanto Chivu continua ad aspettare. Cosa? Un nuovo terzino destro, insomma il sostituto di Dumfries che potrebbe rientrare un po’ in anticipo rispetto ai tempi (marzo inoltrato). Certo, con la caviglia non si scherza e perciò il club dovrà andarci cauto. Come lo stesso laterale olandese, considerato che fra qualche mese ci sarà il Mondiale. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Sfumato Mlacic, ormai la famiglia non dà più risposte, i nerazzurri hanno chiuso per un altro talento croato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Affare chiuso e visite mediche, arriva l’annuncio: “Sempre forza Inter”

Mercato Inter, ecco tutti i dettagli dell’affare Jakirovic: le cifre e quando farà le visite medicheIl mercato dell’Inter si arricchisce con l’acquisto di Jakirovic.

Leggi anche: Niente Yingying per Milano: le visite mediche fanno saltare l’affare

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Jakirovic, stavolta l'Inter chiude il cerchio: affare fatto, le cifre dell'operazione. In settimana le visite; FLASH | Niente Mlacic, l'Inter chiude per un altro talento croato: affare chiuso con la Dinamo Zagabria, le cifre; Atalanta, Giacomo Raspadori a Milano per le visite. «Sono carico e motivatissimo» - Foto e video; Le notizie di calciomercato del 16 gennaio: Juve su Mateta e Maldini, Roma su Zirkzee dopo Malen.

Inter, affare fatto! Accordo chiuso e visite mediche in arrivo, c’è la conferma di Romano - Operazione da 2 milioni più bonus, c'è la conferma di Romano. spaziointer.it