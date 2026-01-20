Addio Undici Millie Bobby Brown ci dà un taglio | nuovo look per la star di Stranger Things

Millie Bobby Brown, nota per il ruolo di Undici in Stranger Things, ha recentemente adottato un nuovo taglio di capelli, segnando un cambiamento nel suo stile. Dopo la conclusione della serie, l’attrice ha scelto di rinnovare il proprio look, offrendo ai fan un’immagine fresca e diversa. Questo cambiamento rappresenta un passo importante nella sua evoluzione personale e professionale, senza perdere di vista la sobrietà e l’eleganza.

Dopo la fine della serie che le ha dato la fama, l'interprete di Undici ha deciso di cambiare look sfoggiando un inedito taglio di capelli. Millie Bobby Brown ha archiviato la sua esperienza sul set della serie Netflix Stranger Things cambiando pettinatura. L'attrice ha sfoggiato il nuovo look sul red carpet dei Joy Awards 2026, in Arabia Saudita, dove si è recata insieme al marito Jake Bonjovi per ritirare il riconoscimento. Vestita da sirena, la star 21enne era fasciata in un abito argentato Tamara Ralph Couture con applicazioni floreali e sfoggiava orecchini di diamanti Chopard, ma ad attirare l'attenzione è stato il caschetto nuovo di zecca.

Stranger Things 5, Millie Bobby Brown rivela cosa le è successo guardando la scena finale - Millie Bobby Brown ha rivelato sui social qual è stata la sua reazione dopo aver visto per la prima volta la scena finale di Stranger Things. comingsoon.it

Il finale di Stranger Things ha diviso il pubblico tra emozione e frustrazione. L’addio a Hawkins, con il sacrificio ambiguo di Undici, ha acceso persino una teoria complottista, la Conformity Gate, secondo cui il lieto fine sarebbe una realtà fittizia creata da Vecna - facebook.com facebook

