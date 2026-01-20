Addio alla distesa di asfalto Ecco la piazza pedonale del Nuovo Salario

È arrivato il momento di lasciare alle spalle l’asfalto e la pavimentazione deteriorata. La nuova piazza pedonale del Nuovo Salario offre uno spazio rinnovato, pensato per favorire la socialità e la sicurezza dei residenti. Questa trasformazione rappresenta un passo importante per migliorare la vivibilità dell’area, creando un ambiente più accogliente e funzionale, nel rispetto del contesto urbano e delle esigenze di chi la attraversa quotidianamente.

La distesa di asfalto grigio e in alcune parti degradato non esiste più, così come quel grande parcheggio che per anni ha caratterizzato il piazzale davanti alla parrocchia Santa Maria della Speranza. Piazza Antonio Fradeletto ha cambiato volto.La nuova piazza FradelettoI fondi giubilari hanno.🔗 Leggi su Romatoday.it

Piazza Nannotti, ok al progetto del nuovo collegamento pedonale con via De SanctisLa giunta di Firenze ha approvato il progetto definitivo per il nuovo collegamento pedonale tra piazza Nannotti e via De Sanctis.

Leggi anche: Le immagini del nuovo Lungomare di Napoli fatto con la pietra siciliana e pugliese: addio all’asfalto

