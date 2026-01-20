Con l’arrivo del nuovo anno, le giornate iniziano gradualmente ad allungarsi. Dopo il solstizio d’inverno, momento più breve di luminosità, il tempo di luce naturale aumenta quotidianamente. Questa semplice osservazione segna il passaggio verso periodi più luminosi, offrendo un segnale di speranza e rinnovamento. Scopri di quanto si sono allungate le ore di luce e come questo cambiamento influisce sulla nostra quotidianità.

Sentite anche voi che le giornate si stanno allungando? Non è solo una sensazione! Dopo il solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno, abbiamo finalmente voltato pagina e ora le ore di luce aumentano giorno dopo giorno. Ma di quanto, esattamente? E perché? Scopriamolo insieme! Leggi anche: — Quando spegneranno i termosifoni a Roma? La data ufficiale Ricordiamo tutti quei pomeriggi invernali in cui il sole sembrava tramontare alle quattro? Beh, quei tempi sono ormai alle spalle! Dal 21 dicembre, giorno del solstizio d’inverno, le giornate hanno iniziato a riacquistare gradualmente la loro lunghezza.🔗 Leggi su Funweek.it

Addio al buio! Le giornate si allungano: ecco di quanto esattamenteCon l’arrivo della primavera, le giornate si allungano in modo evidente.

Addio al buio! Le giornate si allungano: ecco di quanto esattamenteLe giornate si stanno progressivamente allungando, segnando la fine del periodo più breve dell’anno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Addio al buio! Le giornate si allungano: ecco di quanto esattamente - Dopo il solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno, abbiamo finalmente voltato pagina e ora le ore di luce au ... msn.com

Questa sera nel Tg2000 delle ore 18.30: 1 Polveriera #Iran 2 #Kiev al buio e al gelo 3 L'anno santo francescano 4 Oltre l'inflazione 5 Addio al maggiordomo di 3 papi In diretta su #Tv2000#16gennaio Direttore Vincenzo Morgante - facebook.com facebook

Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1 Polveriera #Iran 2 #Kiev al buio e al gelo 3 L'anno santo francescano 4 Oltre l'inflazione 5 Addio al maggiordomo di 3 papi In diretta su #Tv2000 #16gennaio Direttore @vinmorgante x.com