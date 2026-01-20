Addio a Valentino si spegne a 93 anni la leggenda della moda mondiale Cosa lascia in eredità

Roma piange Valentino Garavani, icona della moda mondiale, scomparso all’età di 93 anni. La sua lunga carriera ha contribuito a definire l’eccellenza del Made in Italy nel settore dell’haute couture, lasciando un’eredità duratura nel mondo della moda. La camera ardente e i funerali solenni testimoniano il rispetto e l’affetto per uno dei più grandi stilisti italiani. La sua influenza rimarrà un punto di riferimento nel settore.

Roma - Roma saluta Valentino Garavani, genio dell’haute couture internazionale, tra lutto globale, camera ardente storica, funerali solenni e un’eredità che ha segnato per sempre il Made in Italy. È morto a 93 anni Valentino Garavani, figura centrale dell’alta moda internazionale e icona assoluta del Made in Italy. Lo stilista si è spento a Roma, nella sua residenza sull’Appia Antica, circondato dall’affetto dei suoi cari. Con lui se ne va non solo il fondatore dell’omonima maison, ma un protagonista capace di influenzare per oltre mezzo secolo il linguaggio dell’haute couture, guadagnandosi il soprannome di “Ultimo Imperatore”. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

