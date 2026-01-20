Addio a Valentino Nel Teatro di Voghera l’eredità culturale | Grazie a lui la rinascita

Con la scomparsa di Valentino Garavani, Voghera perde una figura di rilievo nel panorama culturale e artistico. L’eredità dello stilista si riflette nel teatro a lui dedicato, simbolo di rinascita e valorizzazione culturale della città. Le sue visite recenti hanno rafforzato il legame tra il maestro e il territorio, testimoniando l’importanza del suo contributo nel riscoprire e preservare il patrimonio artistico locale.

Negli ultimi anni, l’ultimo imperatore della moda Valentino Garavani era tornato a Voghera in due occasioni in particolare, l’inaugurazione della mostra “Abiti in scena“ dedicata al suo lavoro, nel giugno 2022, e poi a novembre 2023 per vedere in anteprima lo spettacolo di apertura della stagione del teatro a lui dedicato, appunto il teatro Valentino Garavani, già noto come teatro sociale e oggetto di lunghi anni di ristrutturazioni e messe in sicurezza. Lo stilista di fama mondiale è morto ieri all’età di 93 anni nella sua residenza a Roma. Era nato proprio a Voghera l’11 maggio 1932, ma la sua passione per la moda lo ha portato prima a Parigi, dove ha collaborato con Jean Dessés e Guy Laroche, poi a Roma, quando nel 1959 ha aperto l’atelier della maison, in via Condotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

