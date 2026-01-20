Addio a Valentino la casa meravigliosa a Roma dell’imperatore della moda

Valentino Garavani, celebre stilista italiano, si è spento il 19 gennaio 2026 a Roma all’età di 93 anni. La sua casa sull’Appia Antica rappresentava un luogo di raffinatezza e creatività, simbolo della sua lunga carriera nel mondo della moda. Con la sua scomparsa si chiude un capitolo importante della moda internazionale, lasciando un’eredità che ha segnato generazioni.

Valentino Clemente Ludovico Garavani, il leggendario stilista italiano universalmente noto come Valentino, è morto il 19 gennaio 2026 all'età di 93 anni nella sua residenza di Roma sull'Appia Antica, circondato dall'affetto dei suoi cari. Figura di riferimento dell'haute couture internazionale, Valentino ha segnato epoche con la sua eleganza senza tempo e il celebre Valentino Red, divenuto simbolo di raffinatezza nel guardaroba di dive, aristocratiche e first lady. La sua casa: un rifugio di bellezza. La residenza romana di Valentino, situata nel cuore della storica zona dell'Appia Antica, rappresentava per lo stilista più di una semplice abitazione: un vero e proprio santuario del gusto e della cultura estetica.

