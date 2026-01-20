Addio a Valentino Garavani icona della moda mondiale italiana

È deceduto Valentino Garavani, celebre stilista italiano, all'età di 93 anni. La sua carriera ha segnato la moda internazionale con collezioni eleganti e uno stile inconfondibile. La camera ardente sarà aperta il 21 e 22 gennaio, mentre i funerali si terranno il 23 a Roma. La sua figura rimarrà un punto di riferimento nell'arte sartoriale italiana.

Valentino Garavani è morto a 93 anni: carriera, stile unico, collezioni iconiche e dettagli della camera ardente il 21-22 gennaio e funerali il 23 a Roma. Roma, 19 gennaio 2026 — Il mondo della moda piange la scomparsa di Valentino Garavani, uno degli stilisti più influenti della storia, spentosi oggi all’età di 93 anni nella sua residenza di Roma, circondato dall’affetto dei suoi cari. Valentino, simbolo indiscusso dell’eleganza italiana e fondatore dell’omonima maison di alta moda, ha reinterpretato per decenni il concetto di stile con creazioni che hanno fatto storia. Dalla haute couture agli abiti da sera, la sua visione estetica ha segnato un’epoca, con celebrities e aristocratiche di tutto il mondo tra le sue clienti più celebri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Addio a Valentino Garavani, icona della moda mondiale italiana Addio a Valentino Garavani: l’ultimo imperatore della moda italianaValentino Garavani, noto come uno dei più influenti stilisti italiani, si è spento all’età di 93 anni nella sua residenza romana. Addio a Valentino Garavani, l’imperatore della moda italiana ci ha lasciatiSe ne va Valentino Garavani, figura iconica della moda italiana. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Valentino Garavani, Giammetti l'uomo dei sogni realizzati: compagno di una vita da prima pagina - È stato questo lo scenario dell'incontro tra Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. ilmattino.it

È morto Valentino, addio all'ultimo imperatore della moda - facebook.com facebook

È morto #Valentino, addio all'ultimo imperatore della moda #ValentinoGaravani x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.