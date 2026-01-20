Addio a Valentino Garavani, ecco la mostra dedicata al grande stilista in corso a Roma

È stata inaugurata a Roma la mostra dedicata a Valentino Garavani, lo stilista scomparso il 19 gennaio 2026 all'età di 93 anni. La esposizione si tiene presso la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, in piazza Mignanelli, vicino allo storico atelier della maison. L’evento, aperto al pubblico, rende omaggio alla carriera e all’eredità di uno dei protagonisti della moda internazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 20 gennaio 2026 E' stata aperta al pubblico proprio nel giorno della sua morte, lunedì 19 gennaio, la mostra dedicata a Valentino Garavani, lo stilista spentosi nella sua villa di Roma a 93 anni, nella sede romana della Fondazione di Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, Pm23, a Piazza Mignanelli, indirizzo anche dello storico atelier della maison, a pochi passi da piazza di Spagna. In questo stesso spazio, sarà aperta la camera Ardente prima dei funerali che si terranno a Santa Maria degli Angeli. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

