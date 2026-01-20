È scomparso Paolo Di Nunno, imprenditore noto per aver riportato il Lecco in Serie B dopo cinque decenni. Nato a Canosa di Puglia, si stabilì a Milano dopo aver subito la perdita di una gamba in un incidente con l'aratro durante la giovinezza. La sua vita rappresenta un esempio di resilienza e determinazione, segnando profondamente il mondo dello sport e dell'imprenditoria locale.

È morto all'età di 77 anni Paolo Di Nunno, l'uomo che nel 2023 ha riportato il Lecco in Serie B dopo mezzo secolo, vincendo lo spareggio contro il Foggia. Un personaggio a dir poco vulcanico, giocatore d'azzardo in tutti i sensi ("Il numero uno nello chemin de fer, dove si puntano migliaia di soldi"), nato a Canosa di Puglia e arrivato al Nord dopo avere perso una gamba da ragazzino in un incidente con l'aratro mentre dava una mano nelle campagne: "L’Inail organizzava corsi per gli invalidi affinché imparassero un mestiere. Salii da solo a Milano, feci il corso, iniziai a mantenermi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio a Paolo Di Nunno, il vulcanico imprenditore che riportò il Lecco in B dopo 50 anni

Leggi anche: Morto Paolo Di Nunno, da presidente riportò il Lecco in B dopo 50 anni

È morto Paolo Di Nunno, presidente che riportò il Lecco in Serie B dopo 50 anni: lutto nel mondo del calcioIl mondo del calcio italiano si unisce nel cordoglio per la scomparsa di Paolo Di Nunno, figura di rilievo nel settore.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Quando muore il migliore amico, l’addio a Paolo Foglino e a suo figlio Francesco; Addio ad Angelo Gugel, lo storico assistente di tre Papi; L'ultimo addio a Francesco e Paolo Foglino, fissata la data dei funerali; Addio ad Angelo Gugel, al servizio di tre Papi.

Addio a Paolo Di Nunno, il vulcanico imprenditore che riportò il Lecco in B dopo 50 anniNato a Canosa di Puglia, era arrivato a Milano dopo aver perso una gamba da ragazzino in un incidente con l'aratro. Attualmente era presidente della Baranzatese ... gazzetta.it

Addio a don Paolo Gariglio, prete di strada e pilota di aerei che inventò l'aviazione missionariaAveva 95 anni: a lungo parroco a Nichelino, è stato punto di riferimento per la comunità cattolica torinese e per migliaia di giovani ... msn.com

Addio a don Paolo Gariglio, prete di strada e pilota di aerei che inventò l’“aviazione missionaria” x.com

Addio ad Angelo Gugel, storico aiutante di camera di tre papi e stretto collaboratore di Giovanni Paolo I, il Papa bellunese. Fu accanto a Wojtyla anche durante l’attentato del 1981. - facebook.com facebook