Addio a Luciano Lazzari Muore il fondatore del luna park di Marina di Carrara

Il 20 gennaio 2026, si è spento Luciano Lazzari, fondatore del luna park di Marina di Carrara. Conosciuto come una figura di riferimento nel settore delle giostre, la sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità locale e le famiglie di giostrai della zona. Luciano Lazzari lascia un ricordo di dedizione e passione per il suo lavoro, che ha contribuito a far crescere il parco e a creare un punto di riferimento per molti anni.

Carrara, 20 gennaio 2026 – Addio a Fioravante Luciano Lazzari, il re del luna park di Marina. Luciano si è spento nei giorni scorsi e la notizia della sua scomparsa si è diffuso diffusa tra le numerose famiglie di giostrai. Luciano era lo zio del presidente del consorzio del luna park Fiorello. Luciano è l’uomo che nei piazzali della Imm ha fatto la storia dei luna park estivi, dal 1968 punto di ritrovo per centinaia di cittadini e turisti. Una figura di riferimento che con passione, competenza e dedizione, ha contribuito a rendere grande il luna park che si svolge da decenni tutte le estati da metà giugno a metà agosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

