addio a cristina compagnucci infermiera e mamma di due bimbi

Oggi alle 15 presso la chiesa dell’Abbadia di Fiastra si terrà l’ultimo saluto a Cristina Compagnucci, infermiera e madre di due figli, originaria di Urbisaglia. La comunità si riunisce per ricordare una donna che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia.

Ci sarà oggi alle 15, nella chiesa dell’Abbadia di Fiastra, l’ultimo saluto all’infermiera Cristina Compagnucci, 43enne di Urbisaglia, mamma di due bambini. Se n’è andata ieri mattina all’Hospice di Macerata, dopo una lunga malattia. Era socia fondatrice e segretaria delle OrchiDee, associazione no profit di sostegno alle donne che affrontano il percorso di lotta contro il tumore al seno. Quando aveva scoperto la recidiva, aveva deciso di diventare istruttrice di nordic walking per le pazienti oncologiche promuovendo il progetto "Spassi di salute", la riabilitazione con questa disciplina. In passato come infermiera aveva lavorato anche a Bologna, poi per un lungo periodo era stata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata e, dopo la malattia, era stata spostata al centro vaccinale di Piediripa, dove aveva svolto servizio anche durante il Covid. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

