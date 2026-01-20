Adani incorona Chivu | È il tecnico più completo vince senza vendere fumo

Adani riconosce a Chivu il titolo di tecnico più completo, evidenziando la sua capacità di ottenere risultati senza ricorrere a artifici. La gestione dell’Inter, dall’efficacia offensiva di Lautaro alla versatilità di Akanji, mostra un metodo che ha conquistato l’apprezzamento degli esperti. Un approccio che si distingue per sobrietà e solidità, confermando l’affidabilità del progetto nerazzurro.

Inter News 24 Adani elogia la gestione dell’Inter: dai gol di Lautaro alla duttilità di Akanji, ecco perché il metodo nerazzurro convince tutti. L’impatto di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter continua a raccogliere consensi unanimi tra gli addetti ai lavori. Durante l’ultima puntata di Viva El Futbol, Lele Adani ha espresso una profonda ammirazione per il percorso netto dell’allenatore rumeno, sottolineando la nobiltà dei suoi metodi e la rapidità con cui si è affermato ai vertici del calcio italiano. Adani ha evidenziato come Chivu sia riuscito a trovare un equilibrio raro tra estetica e pragmatismo: « Chivu in pochissimo tempo è quello che più di tutti ha riassunto questo concetto coi fatti. 🔗 Leggi su Internews24.com

